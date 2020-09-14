В стране и мире Огненный столб: объятое пламенем здание в Сочи попало на видео Валентина Пескова В Лазаревском районе Сочи потушено возгорание в здании на улице Победы, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. © Видео: МЧС РФ © Фото: dtpsochi, ВКонтакте Пожарные бригады ликвидировали открытое горение на площади 400 квадратных метров в здании по улице Победы в Лазаревском районе в Сочи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 15.47. Прибыв на место, сотрудники первого подразделения установили, что в одноэтажном здании происходит горение кровли. Пожару был сразу же присвоен повышенный ранг опасности. Как сообщает ТАСС, в здании находились горючие материалы. Спустя некоторое время возгорание кровли удалось локализовать. Спасатели эвакуировали трех человек. Пострадавших, по предварительной информации, нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует