«Пересдавать не нужно»: эксперт отреагировал на законопроект о поправках в ПДД

Многие поправки к ПДД, которые в последнее время предлагаются, не пройдут, другие просто не нужны. И точно никому не придется пересдавать экзамены на права. Об этом заявил «Звезде» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Поправок в последнее время много: и на проезд круга, и в сдаче и получении прав. Видимо, и появилась такая мысль, что из-за большого числа изменений чуть ли не придется учиться по новой. Я считаю, что какие-то из этих изменений в принципе не пройдут, какие-то - не нужны. И я не думаю, что при этом надо будет пересдавать экзамены», - пояснил Кадаков.

Ранее стало известно, что Минтранс подготовил внушительный проект поправок к ПДД. В общей сложности подготовлен документ на 19 страницах. В частности, предлагается запретить парковку и стоянку в так называемых островках безопасности, скорректировать правила движения автобусов, тонировки автомобилей и многое другое.