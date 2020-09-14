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Лавров отменил визит в Берлин

Тамара Астапенкова
18:04 14.09.2020
По информации МИД РФ, Германия предупреждена о принятом решении.
Лавров отменил визит в Берлин
© Фото: МИД РФ

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Берлин на церемонию закрытия «перекрестного» года научно-образовательных партнерств, которая должна состояться 15 сентября, отменен. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

В сообщении поясняется, что визит Сергея Лаврова в ФРГ и встреча с главой МИД Германии Хайко Маасом были согласованы еще год назад, а подтверждены - в начале августа 2020 года. Однако, 3 сентября российской стороне сообщили об изменении рабочего графика Мааса, в результате чего он не будет участвовать в церемонии закрытия, а двусторонние переговоры могут составить только полтора часа.

«Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров - сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Германия предупреждена о принятом решении. Также глава МИД РФ направит приветствие участникам церемонии закрытия.

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