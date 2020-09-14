Вячеслав Фетисов проверил ход работ по ликвидации опасных свалок промышленных отходов в Нижегородской области

Депутат Госдумы РФ, спецпредставитель ООН по делам Арктики, член Президиума Совета Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов прибыл в Нижегородскую область для проверки хода работ по ликвидации опасных свалок.

В ходе визита Вячеслав Фетисов совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным осмотрел одни из самых опасных в Европе объектов накопленного экологического вреда: свалку промышленных отходов «Черная дыра», полигон ТБО «Игумново» и шламонакопитель «Белое море».

«У России есть технологии, которых ни у кого больше нет, и они могут быть востребованы, и мы будем заявляться как страна, которая будет диктовать моду на экологические стандарты», - заявил в ходе визита Вячеслав Фетисов.

Ранее в средствах массовой информации появились противоречивые сведения, а также утверждения иностранных экологических организаций и иностранных агентов о нарушениях, допущенных при проведении ликвидационных работ. При этом сорок российских академиков РАН, а также специализированные научно-исследовательские институты, европейские, американские и японские компании, занимающиеся рекультивацией аналогичных объектов в разных странах, заявляют о том, что работы проводятся с соблюдением самых жестких нормативов и требований.

«От России сегодня ждут лидерских позиций в плане экологии, и здесь мы должны играть определяющую роль как самая большая территория. У Российской Федерации сегодня есть уникальная возможность по этому направлению возглавить планету Земля», - отметил спецпредставитель ООН по делам Арктики.

В осмотре объектов накопленного вреда, расположенных в городе Дзержинске, также приняли участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, президент Ассоциации строителей России, сопредседатель рабочей группы по строительству Круглого стола промышленников «Россия-Евросоюз» Николай Кошман и другие официальные лица.

Имея многолетний опыт контроля за проведением ликвидационных и рекультивационных мероприятий в Арктике, Вячеслав Фетисов и все участники мероприятия дали оценку качеству выполнения работ по ликвидации накопленного экологического вреда, которые по предложению Совета Безопасности РФ были поручены Президентом РФ Владимиром Путиным компании «ГазЭнергоСтрой-Экологические Технологии».