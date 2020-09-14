Иностранные студенты смогут въехать на учебу в РФ в сентябре

Студенты из зарубежных стран, которые успешно сдали экзамены и были зачислены на первый курс российских вузов, смогут въехать на территорию нашей страны до конца сентября. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Речь идет о гражданах тех государств, чьи границы будут открыты.

«Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников заехать в РФ по установленному алгоритму, но только из тех стран, которые будут открыты», - рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

Специально разработанный для этого алгоритм действий федеральных органов государственной власти, субъектов и вузов планируется утвердить на этой неделе. Ожидается, что в Россию должны приехать около 25 тысяч первокурсников.

Учащимся старших курсов разрешат въезд позже. Почти все высшие учебные заведения в РФ уже возобновили образовательный процесс в очном порядке.