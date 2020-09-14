СМИ: военнослужащего Бундесвера подозревают в подготовке теракта

В Германии в понедельник полицейские провели обыск в квартире и на рабочем месте у военнослужащего Бундесвера. По информации правоохранительных органов, 40-летний мужчина подозревается в попытке подготовки «серьезного террористического акта», пишет журнал Spiegel.

По информации издания, военнослужащий может быть связан с правыми экстремистами. Данных о задержании военного из Нойбранденбурга нет. На данный момент военной контрразведкой ФРГ проводится более 700 расследований, связанных с правым экстремизмом, сообщает журнал.

Ранее сообщалось, что в Бундесвере был распущен отряд специального назначения из-за распространения там правоэкстремистских настроений. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила тогда, что с апреля 2017 года участились подозрения на правоэкстремистские настроения и недостаточную верность Конституции.