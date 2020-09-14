Лукашенко заявил, что Белоруссии нужно держаться ближе к России

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным его белорусский коллега Александр Лукашенко заявил, что последние события в столице его страны в очередной раз доказали, что Минску нужно держаться ближе к России. Особенно это касается экономики.

«Экономика лежит в основе всего. Последние события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать теснее по всем вопросам, в том числе и в экономике», - отметил Александр Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии поблагодарил Россию за обеспечение его республики вакциной от COVID-19, поставив Белоруссию на первую строчку в списке стран, которым нужно выделить вакцину в первую очередь.

«В Европе уже однозначно началась сильная вторая волна. Я боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Должен признать, что в Белоруссии такого всплеска нет. Но это не значит, что мы руки опустили», - заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко заявил, что белорусские ученые также солидарны с российскими коллегами, что вирус «уже не тот» и пошел на спад, однако сейчас он будет накладываться на сезонные «гриппозные вирусы», поэтому расслабляться нет необходимости.