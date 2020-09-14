Лукашенко поблагодарил Путина за порядочность

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина и всех россиян за поддержку страны после президентских выборов. Об этом заявил глава Белоруссии на встрече с президентом РФ в Сочи.

«Хочу вас поблагодарить не за то, что мы исполняем договоры, - это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», - сказал Лукашенко.

В Сочи проходят переговоры президентов России и Белоруссии. В ходе встречи Владимир Путин заявил, что республика первой получит вакцину от коронавируса. Также Белоруссии будет выделен кредит от РФ в размере полутора миллиардов долларов.