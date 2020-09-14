Правительство РФ продлило выплаты медикам за борьбу с COVID-19

Стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом получат медицинские работники и в сентябре. О подписании соответствующего постановления сообщил Михаил Мишустин в понедельник, 14 сентября, на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Также подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам», - сказал Мишустин.

На стимулирующие выплаты правительство РФ выделило почти два миллиарда рублей. Также на месяц продлило правительство стимулирующие выплаты социальным работникам, которые ухаживают за больными с COVID-19 или людьми из группы риска.

В конце августа российское правительство утвердило выделение средств на осуществление доплат медикам и социальным работникам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Средства будут выделяться путем трансфертов в регионы на софинансирование необходимых стимулирующих выплат.