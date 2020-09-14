Россия выделит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов

Белоруссии будет выделен кредит от Российской Федерации в размере полутора миллиарда долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.

Как рассказал глава России, побывавший недавно с официальным визитом в Белоруссии премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел большие переговоры по всем направлениям взаимодействия двух стран, включая финансовую сферу, и они были успешными.

«Договорились, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 миллиарда долларов. Сейчас министры финансов ведут переговоры на профессиональном уровне», - отметил Владимир Путин.

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин, прибыв в Белоруссию 4 сентября, заявил, что во время нее будут обсуждаться вопросы, касающиеся внешнеполитической повестки, а также развития ситуации в республике. Премьер-министр подчеркнул, что российская сторона мотивирована на то, чтобы перевести сотрудничество с Минском на еще более высокий уровень.