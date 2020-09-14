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Россия выделит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов

Валентина Пескова
16:45 14.09.2020
Об этом стало известно в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

Белоруссии будет выделен кредит от Российской Федерации в размере полутора миллиарда долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.

Как рассказал глава России, побывавший недавно с официальным визитом в Белоруссии премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел большие переговоры по всем направлениям взаимодействия двух стран, включая финансовую сферу, и они были успешными.

«Договорились, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 миллиарда долларов. Сейчас министры финансов ведут переговоры на профессиональном уровне», - отметил Владимир Путин.

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин, прибыв в Белоруссию 4 сентября, заявил, что во время нее будут обсуждаться вопросы, касающиеся  внешнеполитической повестки, а также развития ситуации в республике. Премьер-министр подчеркнул, что российская сторона мотивирована на то, чтобы перевести сотрудничество с Минском на еще более высокий уровень.

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