Тысячи архивных документов о преступлениях нацистов в годы ВОВ показали на выставке в рамках проекта «Без срока давности»

Уникальная выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории открылась в десятках регионов России.

Архивные документы были рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина в Год памяти и славы. В общей сложности, в рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около семи тысяч архивных документов - свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР.

Работу по подготовке выставок провели специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов.

Тематически выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, уничтожение голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках проекта запланировано издание 23 томов архивных документов о преступлениях нацистов на оккупированной территории, проведение поисковых работ на местах захоронения мирных жителей и просветительских встреч. Презентация уникального многотомного сборника архивных документов «Без срока давности» состоится в рамках Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга», который пройдет 20-21 ноября в Музее Победы в Москве.