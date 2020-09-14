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Тысячи архивных документов о преступлениях нацистов в годы ВОВ показали на выставке в рамках проекта «Без срока давности»

Алексей Баранов
16:30 14.09.2020
Выставка направлена на формирование консолидированного общественного мнения, осуждающего преступления нацистов против человечности, сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и памяти о Подвиге советского народа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Уникальная выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории открылась в десятках регионов России.  

Архивные документы были рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина в Год памяти и славы. В общей сложности, в рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около семи тысяч архивных документов - свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. 

Работу по подготовке выставок провели специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества,  ученые-историки ведущих российских вузов.

Тематически выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, уничтожение голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках проекта запланировано издание 23 томов архивных документов о преступлениях нацистов на оккупированной территории, проведение поисковых работ на местах захоронения мирных жителей и просветительских встреч. Презентация уникального многотомного сборника архивных документов «Без срока давности» состоится в рамках Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга», который пройдет 20-21 ноября в Музее Победы в Москве. 

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