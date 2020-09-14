Звенья одной цепи: журналист рассказал о целях провокации с арестом 33 россиян под Минском

Российский журналист Александр Коц рассказал в студии программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» о том, как развивалась ситуация с задержанием более трех десятков граждан РФ на территории Белоруссии, и кто стоял за ней. По его словам, специально созданная команда из украинских и американских специалистов провела данную акцию с целью разрушить отношения России и Белоруссии. Коц заявил, что обладает данными вплоть до номеров кабинетов в госучреждениях, в которых работали ответственные за произошедшую провокацию люди.

«Дело в том, что, как мне кажется, само задержание 33 россиян на территории Белоруссии стало для российских компетентных органов неожиданностью. Российским спецслужбам понадобилось около двух недель, чтобы собрать всю информацию и распутать всю цепочку по вербовке россиян в эту ловушку», - рассказал журналист.

Коц отдельно отметил, что службы безопасности Украины и внешней разведки, а также ГУ разведки Минобороны Украины официально отграничили себя от ситуации с задержанием россиян, заявив, что не имеют с ним ничего общего, и, более того, назвав его «провокацией ФСБ России».

«Оно и понятно, очень тяжело признавать свой провал. Но, как мне кажется, я так характеризую, на Украине есть две СБУ: одна задерживает на границе 80-летних ветеранов с георгиевскими ленточками и советскими наградами, и другая СБУ, которая проводит такого рода операции под кураторством западных спецслужб», - поделился информацией Коц.

Напомним, под Минском 29 июля была задержана группа граждан РФ. 31 июля соответствующий вопрос обсуждался на онлайн-совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. Впоследствии причастность Украины к задержанию подтвердил бывший глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан. По его словам, расчет был на то, что республика выдаст задержанных Украине, однако этот план сорвался.

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