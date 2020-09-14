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В НИИ Минздрава подчеркнули, что медицинские работники будут вакцинироваться от COVID-19 добровольно

Валентина Пескова
16:23 14.09.2020
В организации заявили, что врачи имеют право, как все граждане РФ, делать вакцину от коронавируса на добровольной, а не принудительной основе.
В НИИ Минздрава подчеркнули, что медицинские работники будут вакцинироваться от COVID-19 добровольно
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольга Кобякова заявила, что мнение отдельных экспертов по поводу обязательной вакцинации всех медицинских работников от COVID-19 не является официальной позицией научной организации.

По словам Ольги Кобяковой, врачи, являясь такими же гражданами РФ, как и другие, имеют такие же права проходить вакцинацию от коронавируса на добровольной основе. Принуждать делать вакцину от COVID-19 всех медиков вместе никто не имеет право.

«Высказываются различные мнения о необходимости установить условия в виде получения определенных мер социальной поддержки медицинских работников через прохождение ими вакцинации против коронавируса. Вакцинация может и должна быть исключительно добровольной, и медицинские работники здесь не исключение», - заявила директор НИИ.

Как подчеркнула Кобякова, то, что в России зарегистрирована первая вакцина от COVID-19, является большой заслугой наших ученых. Однако для победы над коронавирусной инфекцией необходимо проводить активную информационную кампанию, разъясняющую необходимость массовой вакцинации.

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