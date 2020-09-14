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Путин заявил, что первой вакцину от коронавируса получит Белоруссия

Тамара Астапенкова
15:56 14.09.2020
Путин заявил, что первой вакцину от коронавируса получит Белоруссия.
Путин заявил, что первой вакцину от коронавируса получит Белоруссия
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Первой вакцину от коронавирусной инфекции получит Белоруссия. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

«Как договорились наши премьер-министры, а затем и министры здравоохранения, Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против коронавируса», - сказал президент РФ.

Владимир Путин отметил, что Белоруссия уже начала участвовать в последней стадии испытаний вакцины. Это поможет наладить и производство препарата, и обеспечить необходимый уровень вакцинации граждан для борьбы с инфекцией, добавил российский президент.

В понедельник, 14 сентября, в Сочи начались переговоры президента России и президента Белоруссии. Александр Лукашенко прибыл в Сочи сегодня, около 11 часов утра.

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