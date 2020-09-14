Мишустин оценил опасность COVID-19 на фоне распространения гриппа и ОРВИ

В России все еще остается опасность заражения коронавирусом, однако с приходом осени и понижения температуры воздуха на улице к ней прибавляется еще и угроза возникновения традиционных сезонных простудных заболеваний - ОРВИ и гриппа.

Обратить на это внимание граждан РФ попросил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«В осенний период начинаются сезонные заболевания - ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких», - отметил глава кабинета министров.

Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимо следовать предписаниям специалистов. Это прежде всего означает, что нужно носить маски в общественных масках и соблюдать социальную дистанцию.