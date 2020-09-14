Путин заявил о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

В понедельник, 14 сентября, по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ подтвердил принципиальную позицию России о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

«При обмене мнениями по Белоруссии подтверждена принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти», - говорится в сообщении.

Российская и французская стороны высказали заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в Белоруссии, а так же в разрешении кризиса мирными путем, посредством диалога.

До этого ситуацию в Белоруссии Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсуждали 18 августа. Тогда обе стороны выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации.