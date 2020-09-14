Собянин заявил о готовности Москвы к негативным сценариям по COVID-19

Москва готова к любым негативным сценариям по COVID-19. Об этом заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, в Москве действуют все необходимые современные технологии, утвержденные Минздравом и есть вне необходимые лекарства.

«Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет», - заявил столичный градоначальник.

Ранее Собянин назвал условие, при котором возможно окончательно победить пандемию коронавируса. По словам московского мэра, массовая вакцинация населения поможет одолеть болезнь.