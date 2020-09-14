Доктор Мясников называл необычные симптомы известных заболеваний

Главный врач московской городской клинической больницы №71 имени Жадкевича и по совместительству телеведущий Александр Мясников перечислил необычные симптомы, которые могут свидетельствовать о распространенных заболеваниях.

Так, в эфире канала «Россия 1» доктор отметил, что боль в суставах может являться признаком климакса, симптомом гепатита B или C, а также воспалительных заболеваний кишечника или псориаза. Сухость во рту, которую традиционно связывают с дефицитом витамина A или анемией, может также возникать при синдроме Шегрена.

Сильный зуд по всему телу обычно связывают с болезнями печени, крови или почек, однако, по словам Мясникова, он может свидетельствовать и о рассеянном склерозе, начинающейся лимфоме или межпозвоночной грыже.

Хроническая усталость, пояснил доктор, может также являться признаком серьезного заболевания: вместе с сухостью во рту она может сигнализировать о красной волчанке, хотя специалисты чаще всего объясняют ее болезнями щитовидной железы. Кроме этого, «хроническая, изматывающая» усталость также является классическим симптомом боррелиоза.

Александр Мясников подчеркнул, что некоторые врачи в последнее время «потеряли искусство осмотра и разговора с пациентом», хотя данные, полученные во время беседы или при первичном осмотре, часто помогают правильно поставить диагноз.