Рой Джонс-младший рассказал о встрече с Путиным

Знаменитый боксер, экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал о смене гражданства и своей встрече с президентом Владимиром Путиным. О этом спортсмен рассказал в интервью Daily Mail.

По словам спортсмена, при встрече с российским президентом он поинтересовался у него возможностью получения российского паспорта. Рой Джонс-младший добавил, что рад иметь гражданство России и США.

Боксер отметил, что многие россияне знают его, и он чувствует себя в России как Майкл Джексон или Майкл Джордан. И эти ощущения - потрясающие, уточнил Рой.

Рой Джонс-младший получил российское гражданство в сентябре 2015 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Заявку на получение гражданства РФ он подал в августе того же года. До этого у боксера состоялась встреча с президентом РФ, на которой он и озвучил свою просьбу.