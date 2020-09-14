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Рой Джонс-младший рассказал о встрече с Путиным

Тамара Астапенкова
15:15 14.09.2020
По словам боксера, он рад иметь гражданство России.
Рой Джонс-младший рассказал о встрече с Путиным
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Знаменитый боксер, экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал о смене гражданства и своей встрече с президентом Владимиром Путиным. О этом спортсмен рассказал в интервью Daily Mail.

По словам спортсмена, при встрече с российским президентом он поинтересовался у него возможностью получения российского паспорта. Рой Джонс-младший добавил, что рад иметь гражданство России и США.

Боксер отметил, что многие россияне знают его, и он чувствует себя в России как Майкл Джексон или Майкл Джордан. И эти ощущения - потрясающие, уточнил Рой.

Рой Джонс-младший получил российское гражданство в сентябре 2015 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Заявку на получение гражданства РФ он подал в августе того же года. До этого у боксера состоялась встреча с президентом РФ, на которой он и озвучил свою просьбу.

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