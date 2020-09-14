В США перечислили преимущества российских истребителей перед авиацией НАТО

Журналисты американского издания The National Interest высоко оценили возможности советских и российских истребителей. Военные эксперты перечислили преимущества модернизированных истребителей Су-27 и Су-30 перед авиацией НАТО.

Авторы материала заявили, что несмотря на то, что стоимость Су-27СМ3 гораздо ниже, чем Су-35С, они имеют практически такую ​​же дальность действия.

Сообщается, что Су-27СМ3 получил мощную РЛС «Ирбис-Э», новые двигатели и точки для крепления оружия, общее число которых сейчас достигает 12. Вместе с усиленной конструкцией планера модернизация позволила истребителю переносить дополнительно три тонны оружия, говорится в материале.

Журналисты также отметили, что Россия предлагает значительное количество усовершенствованных вариантов Су-30: Су-30М2 и Су-30С.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.