В стране и мире В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко Тамара Астапенкова Встреча будет проведена в формате «один на один». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ В Сочи начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Переговоры начались», - сказал ТАСС Песков. Президент Белоруссии прибыл в Сочи сегодня, около 11.00 по московскому времени. Самолет с Александром Лукашенко благополучно приземлился в аэропорту Сочи, полет прошел без происшествий. Сообщалось, что встреча президентов РФ и Белоруссии будет проведена в формате «один на один». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует