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Российские ученые нашли биомолекулы, подавляющие все коронавирусы

Валентина Пескова
14:53 14.09.2020
Специалисты выясняли, что в некоторых внутриклеточных биомолекулах есть микроРНК, которые потенциально способны подавлять размножение вирусов.
Российские ученые нашли биомолекулы, подавляющие все коронавирусы
© Фото: Isai Hernandez, imagebroker.com, Globallookpress

Исследователи биологического и биотехнологического факультетов НИУ «Высшая школа экономики» обнаружили обнаружили молекулы микроРНК, потенциально способные подавить репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2.

Группа специалистов во главе со Степаном Нерсисяном и Александром Тоневицким нашли четыре семьи микроРНК человека: небольших РНК (рибонуклеиновых кислот), отвечающих за регулирование экспрессии генов, связанных со всеми видами данных вирусов.

Попадая внутрь здоровой клетки, любой из коронавирусов начинает активно взаимодействовать с внутриклеточными биомолекулами. Однако те, среди которых есть обнаруженные микроРНК, связываются с вирусной РНК и постепенно разрушают ее. В случае сильного воздействия данные микроРНК способны остановить распространение вируса, а при слабом взаимодействии они замедляют его размножение.

Как отмечено в журнале PeerJ, где опубликованы результаты исследования, ученые надеются, что открытые ими микроРНК в будущем можно будет использовать для создания новых препаратов и методов лечения коронавирусных инфекций.

В настоящее время существует семь коронавирусов человека. Четыре из них - HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 и HCoV-229E - широко распространены и проявляются в виде обычной простуды, три других - MERS-CoV, SARS-CoV и SARS-CoV-2 - вызывают опасную для жизни атипичную пневмонию и другие осложнения.

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