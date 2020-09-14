В стране и мире Памфилова отметила беспрецедентный уровень хамства со стороны наблюдателей на выборах Валентина Пескова Накануне в субъектах Российской Федерации прошел единый день голосования, жители РФ выбирали губернаторов своих регионов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Калинников, РИА Новости Беспрецедентный уровень хамства и агрессии зафиксировали в Центральной избирательной комиссии. Об этом, по итогам прошедшего Единого дня голосования, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Я не скажу, что это было повсеместно. Но в то же время от определенного числа наблюдателей хамства, грубости, агрессии наблюдалось беспрецедентно большое количество. Вместе с тем я хочу выразить огромную благодарность подавляющему числу наблюдателей, которые добросовестно все эти три дня наблюдали, обеспечивали законность проведения кампании», - отметила Элла Александровна. В рамках проведения выборов губернаторов регионов в России прошли более девяти тысяч избирательных кампаний и местных референдумов. Окончательные итоги голосования станут известны сегодня и будут опубликованы на сайте ЦИК. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует