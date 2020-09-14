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Магазины и кафе хотят отказаться от обеззараживания воздуха

Анна Берестовая
01:43 14.09.2020
Представители бизнеса назвали очистку воздуха в больших помещениях неэффективной мерой борьбы с инфекциями.
Магазины и кафе хотят отказаться от обеззараживания воздуха
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

В ТЦ, магазинах и кафе планируют прекратить дезинфицирующую обработку воздуха с использованием рециркуляторов. С соответствующей инициативой обратились к вице-премьеру РФ, возглавляющей оперштаб по борьбе с коронавирусом, Татьяне Голиковой, Федерация рестораторов и отельеров, Союз независимых сетей, АКИТ и АКОРТ в общем письме от 31 августа.

Представители бизнеса обратили внимание, что созданные для обеззараживания палат в больницах приборы не способны эффективно обработать большие помещения.

С учетом того, что один рециркулятор очищает воздух в пространстве до 25 квадратных метров, гипермаркету с площадью в 9 тысяч квадратных метров пришлось бы для реальной дезинфекции установить 700 аппаратов, потратив на это более 10 миллионов рублей без учета работы по установке.

Таким образом, в настоящее время обработка воздуха является, скорее, формальной процедурой, так как столь большое количество приборов компаниями не устанавливается. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст письма.

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