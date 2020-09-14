Переболевший COVID-19 Берлускони выписан из больницы

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, переболевшего коронавирусом, выписали из больницы.

Покинув миланский госпиталь, Берлускони встретился со сторонниками и журналистами, которые ждали его возле здания. Он поблагодарил собравшихся за поддержку.

«Это было тяжело. Благодаря докторам я пережил, возможно, самое тяжелое испытание в моей жизни», - приводит слова бывшего премьера thelocal.it.

Даже будучи ослабленным после болезни, Берлускони не отказался от возможности пошутить, заявив собравшимся, что ему все «сошло с рук».

О заражении политика COVID-19 стало известно 2 сентября. Сначала он находился на самоизоляции дома, продолжал работу. Госпитализация потребовалась из-за необходимости проведения дополнительных анализов.