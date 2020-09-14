Белорусы забрали $1 миллиард из банков в августе

Клиенты белорусских банков в августе сняли со своих счетов сбережения общей суммой в $1 миллиард.

Из них $379,4 миллиона пришлись на белорусские рубли (975,4 миллиона белорусских рублей), что стало рекордным оттоком национальной валюты со времен деноминации в 2016 году.

Выведенные из банков $624,3 миллиона являются рекордным оттоком из банков страны с 2003 года. За август совокупный объем валютных сбережений сократился на 8,8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального банка Белоруссии.

Банки пытаются остановить вывод средств и поднимают ставки по вкладам - в некоторых из них ставки по депозитам без возможности досрочного вывода превысили 20% годовых.