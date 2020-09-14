Ученые показали, как размножается коронавирус

Ученые из Университета Северной Каролины в США при помощи мощного микроскопа сделали высококачественные снимки, на которых наглядно показан процесс размножения коронавируса в дыхательных путях человека.

Первоначально черно-белые снимки при помощи специальных инструментов раскрасил член исследовательской команды. К примеру, он отметил красным частицы вируса, которые уже готовы к заражению других людей. На снимках их очень много.

Высокое разрешение микроскопа позволило детально рассмотреть структуру заражения. Американские ученые считают, что их работа поможет еще раз напомнить людям о важности соблюдения санитарных мер в рамках профилактики инфекции. Снимки опубликованы на сайте Университета Северной Каролины.