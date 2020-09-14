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Ученые нашли признаки жизни на Венере

Валентина Пескова
13:41 14.09.2020
Обнаруженный специалистами из США и Великобритании на Венере газ фосфин, согласно их заключению, может иметь биологическое происхождение.
Ученые нашли признаки жизни на Венере
© Фото: NASA

Научные сотрудники Кардиффского университета  (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) подтвердили наличие в атмосфере планеты Венера газа фосфин, у которого может иметь биологическое происхождение. Свое открытие ученые сделали с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла, установленного на Гавайских островах, и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили.

«Концентрация частиц фосфина составила 20 на один миллиард», - пояснил РИА Новости источник, знакомый с работой.

Информация о данном открытии в ближайшие дни должна быть обнародована в ходе онлайн пресс-конференции. Затем о нем появится публикация в научном издании Nature.

На Земле бесцветный очень ядовитый газ фосфин производят анаэробные, то есть не требующие наличия кислорода, микроорганизмы. В 2019 году, когда специалисты начали поиски фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд), они объясняли, что в случае его обнаружения он будет выступать в качестве подтверждения (маркера) возможной жизни на них.

В то же время, отметил источник, обнаружение фосфина не свидетельствует об открытии жизни на Венере, так как газ может образовываться в результате неизвестных природных процессов. При этом найти пути небиологического происхождения газа ученые пока не смогли.

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