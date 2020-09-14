В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По его словам, старт переговоров запланирован на 14.00 по Москве. При этом у встречи нет временных ограничений, она продлится сколько потребуется, передает РИА Новости.

Для переговоров с Путиным Лукашенко прибыл в Сочи. Они состоятся сегодня, 14 сентября.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, тематику союзных отношений, международную проблематику и другие вопросы.