В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко
Для переговоров с Путиным Лукашенко прибыл в Сочи.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
По его словам, старт переговоров запланирован на 14.00 по Москве. При этом у встречи нет временных ограничений, она продлится сколько потребуется, передает РИА Новости.
Для переговоров с Путиным Лукашенко прибыл в Сочи. Они состоятся сегодня, 14 сентября.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, тематику союзных отношений, международную проблематику и другие вопросы.