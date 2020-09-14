Назван преемник Абэ на посту премьера Японии

Новым премьер-министром Японии станет генеральный секретарь кабмина страны Есихидэ Суга.

Сегодня, 14 сентября, его избрали новым председателем правящей Либерально-демократической партии, а в среду кандидатуру политика должен утвердить парламент.

Суга давно в политике - ему 71 год. Анонсируя свою программу, он пообещал продолжить курс ушедшего в отставку Синдзо Абэ.

За совместную работу Абэ поблагодарил президент России Владимир Путин. Ранее у них состоялся телефонный разговор, в котором стороны подчеркнули важность продолжения работы по укреплению добрососедских отношений во благо стабильности в регионе.