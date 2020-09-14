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Адвокат Пашаев сообщил, что Ефремов окончательно отказался работать с ним

Валентина Пескова
13:04 14.09.2020
Ранее юрист рассказал,  что его договор с актером окончился сразу после вынесения тому приговора, а вопрос о дальнейшей работе с ним оставался открытым.
Адвокат Пашаев сообщил, что Ефремов окончательно отказался работать с ним
© Фото: пресс-служба Пресненского суда

Актер Михаил Ефремов, который, согласно приговору суда, должен будет отбыть восемь лет в колонии за совершенное им ДТП, принял окончательное решение отказаться от услуг защищавшего его адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщил сам юрист.

«Предложений продолжить работу с Ефремовым не поступало. Это уже решено», - заявил адвокат Пашаев ТАСС.

Согласно данным члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович, Михаил Ефремов остался недоволен вынесенным ему приговором и работой своего адвоката. В результате Эльман Пашаев не будет представлять интересы актера на апелляции. Еще один член ОНК Ева Меркачева рассказала, что заслуженный артист РФ не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».

По словам источника из окружения Михаила Ефремова, адвокат Пашаев гарантировал своему подзащитному, что своей работой добьется минимального наказания актеру: либо приговора, не связанного с лишением свободы, либо отбывания срока в колонии-поселении с возможностью быстрого освобождения условно-досрочно. Однако получилось все не так. Сейчас семья актера ищет ему нового адвоката.

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