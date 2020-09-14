Синоптик рассказал, придет ли в Москву «бабье лето»

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Звезде», придет ли в Москву «бабье лето».

«“Бабье лето” - это продолжительный период относительно хорошей погоды. Но это на один день: в четверг до 20 градусов, а потом, в пятницу, - плюс 8 в Москве», - отметил специалист.

По его словам, в субботу и воскресенье ожидается 8-10 градусов выше нуля, дожди и сильный пронизывающий ветер. А «бабье лето» если и придет на более долгий срок, то не раньше конца сентября.

Ранее приход в Россию «бабьего лета» спрогнозировали в Росгидромете. По словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, оно наступит на северо-западе европейской части страны после 21 сентября, затем «бабье лето» может прийти в центр Европейской части страны, позднее – на Урал и в Сибирь.