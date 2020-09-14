Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19

В Москве на базе первых семи открывшихся центров по исследованию вакцины от инфекции коронавируса сделали прививки уже более 250 москвичей. Данные центры работают уже пять дней, и за это время стало ясно, что подавляющее большинство получивших провакцинировавшихся чувствуют себя отлично.

«Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию. Абсолютное большинство чувствует себя отлично. У 75% участников исследования не наблюдается никаких симптомов или недомоганий», - заявили в оперативном штабе.

Как проинформировали специалисты, у остальных жителей столицы из числа поставивших вакцину наблюдаются слабовыраженные симптомы в виде незначительного повышения температуры.

В настоящее время исследование вакцины проводится на базе семи центров, однако уже на этой неделе их количество увеличится до 20.