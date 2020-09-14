Учебный корабль ВМФ России «Смольный» проходит черноморские проливы

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» с курсантами на борту совершает переход из Черного моря в Средиземное и проходит проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что корабль вышел из Севастополя для осуществления третьего этапа дальнего похода. «Смольный» дойдет до моря Альборан (самое западное море в составе Средиземного моря) и в конце сентября вернется в Севастополь.

На борту учебного корабля 120 курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова и порядка 80 воспитанников филиала Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Будущие офицеры пройдут практику в условиях Черного и Средиземного морей, изучат организацию корабельной службы и устройство корабля. В завершении похода им предстоит сдать зачеты.

«Смольный» - учебный корабль 1-го ранга. Построен по проекту 887 («Смольный»), оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. Всего на этом корабле прошли подготовку более 16 тысяч курсантов.