Учения НАТО стартовали в Литве
В учениях примут участие около тысячи военных из Европы и США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В Литве сегодня, 14 сентября, стартовали учения стран НАТО.
В них примут участие около тысячи военных из Европы и США. Будут задействованы системы ПВО, в том числе Patriot.
Присутствие сил Североатлантического альянса вызвало беспокойство у оборонного ведомства Белоруссии. Там отметили, что 500 военных будут совершать маневры в непосредственной близости от границы республики.
Как пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны страны, учения продлятся до 25 сентября и пройдут в Шяуляйском, Каунасском и Вильнюсском уездах.