Учения НАТО стартовали в Литве

В Литве сегодня, 14 сентября, стартовали учения стран НАТО.

В них примут участие около тысячи военных из Европы и США. Будут задействованы системы ПВО, в том числе Patriot.

Присутствие сил Североатлантического альянса вызвало беспокойство у оборонного ведомства Белоруссии. Там отметили, что 500 военных будут совершать маневры в непосредственной близости от границы республики.

Как пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны страны, учения продлятся до 25 сентября и пройдут в Шяуляйском, Каунасском и Вильнюсском уездах.