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«Мотивация для мам»: Эвелина Бледанс впервые дала развернутое интервью о скандале с Instagram

Алексей Баранов
10:50 14.09.2020
Instagram заблокировал аккаунт Семена Семина — восьмилетнего мальчика с синдромом Дауна. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская актриса Эвелина Бледанс рассказала «Звезде» о важности страницы в Instagram своего сына Семена Семина, которая была удалена администрацией социальной сети.

«Сейчас, когда страничка Семена была удалена, я взяла на себя смелость и поняла, что это правда, что его страница является некой библией для родителей, у которых рождается или планируется к рождению, или уже воспитывается в семье ребенок с особенностями развития», - рассказала Эвелина Бледанс.

По ее словам, именно на этой страничке мамы могли посмотреть полностью от рождения как ребенок развивался, какие нужны занятия и упражнения для детей с особенностями развития. 

«И самое главное - это  мотивация для мамочек, потому что когда его, Инстаграма, не стало, произошел очень большой коллапс. Когда у мамы рождается ребенок с синдромом Дауна, первое, что ей приносят, это адрес со страницей Семена. И когда она ее листает, она понимает, что она счастлива, и у нее даже нет мысли оставить этого ребенка в детском доме», - отметила актриса.

Именно поэтому страничка Семена Семина - это не просто какая-то развлекательная страничка, это мотивация людей, для того чтобы воспитывать таких детей, для того чтобы усыновлять их, рассказала Бледанс.

Ранее стало известно о том, что Instagram заблокировал аккаунт Семена Семина — восьмилетнего мальчика с синдромом Дауна. 

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