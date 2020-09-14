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«Такие частоты недоступны радиолюбителям»: космонавт о сигналах с «секретного китайского объекта»

Валентина Пескова
11:58 14.09.2020
Герой России, летчик-космонавт Павел Виноградов заявил «Звезде», что новость о пойманных сигналах с неопознанного объекта из космоса, скорее всего, недостоверна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ESA, Zumapress.com, Globallookpress

Летчик-космонавт Павел Виноградов в разговоре со «Звездой» изложил свое мнение по поводу перехваченных российским радиолюбителем «сигналах из космоса», идущих якобы от секретного объекта, оставленного там китайским спутником.

Виноградов пояснил, что перехватить телефонные переговоры или сигналы радиостанций из дома возможно, а вот данные с секретных спутников в космосе - вряд ли.  

«Наверное, радиолюбители могут перехватить какие-то сигналы из космоса. Но это не может быть связано с секретным спутником - это не естественно. Радиоаппаратура любителя может перехватить телефонные сигналы или радиостанции, все что угодно. Но это не могу быть частоты этого спутника. Я думаю, что такие путники работают на частотах, не доступных радиолюбителям. Как он определил, что это - китайский спутник? Он сам ему прямо так и сказал об этом? Я думаю, что это просто очередная глупость. Скорее всего, это человек просто захотел таким образом заявить о себе», - прокомментировал Павел Виноградов.

Российский автолюбитель Дмитрий Пашков сегодня заявил, что ему удалось зафиксировать сигналы с секретного объекта, который якобы оставил на околоземной орбите китайский космический корабль, совершивший испытательный полет в начале сентября с космодрома Цзюцюань.

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