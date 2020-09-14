В России за сутки подтверждены 5 509 случаев заражения коронавирусом
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 2 475 россиян. Всего выздоровели 878 700 человек.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
За сутки в России подтвердились 5 509 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 068 320. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 2 475 россиян. Всего выздоровели 878 700 человек.
На 14 сентября в стране проведено 40,9 миллиона тестов на коронавирус.