Лукашенко прибыл на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоятся сегодня, 14 сентября.

Как передает агентство БелТА, самолет Лукашенко благополучно приземлился в аэропорту Сочи, полет прошел без происшествий. Встреча лидеров двух стран будет проведена в формате «один на один».

Путин и Лукашенко обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, тематику союзных отношений, международную проблематику и другие вопросы.