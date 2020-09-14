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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Валентина Пескова
11:12 14.09.2020
Согласно данным россиянина, сигналы подает объект, который оставил на околоземной орбите китайский космический корабль при испытательном полете в начале сентября.
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
© Фото: Cover Images, Key Stone Press Agency, Globallookpress

Китайский космический корабль, который отправился в свой испытательный полет 4 сентября с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» и через два дня вернулся на Землю, оставил на околоземной орбите секретный объект. К такому выводу пришел российский радиолюбитель Дмитрий Пашков.

Как сообщил россиянин, ему якобы удалось зафиксировать сигналы, которые поступают от данного необычного объекта. Пашков самостоятельно начал поиск сигналов с данного аппарата на всех возможных диапазонах и в конце концов через неделю их обнаружил.

«Спустя семь дней моя система автоматического поиска сигналов во время обработки 4Тб данных выдала мне уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов, исходящих от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета», - рассказал он РИА Новости.

Проследив повторно за объектом, радиолюбитель снова обнаружил передачу данных на частоте 2 280.000 мГц и шириной канала 4 000 кГц. Как убедился мужчина, сигнал «идет достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами». Из этого он сделал вывод, что объект, вполне возможно, имеет систему стабилизации, которой оборудованы спутники. Дальнейшие наблюдения за «НЛО» должны показать, так ли это.

Как рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев, данный китайский корабль мог быть аналогом американского секретного военного челнока X-37B. Американские военные после его полета также обнаружили на орбите на высоте от 332 до 348 км неизвестный объект, которому присвоили номер 46 395 (2020-063G).

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