«Рановато»: эксперт об инициативе выдавать водительские права с 16 лет

В эксклюзивном комментарии «Звезде» автоэксперт Константин Юрков выразил свое мнение касательно инициативы о выдаче водительских прав на управление легковым автомобилем с 16 лет.

«Я считаю, что в 16 лет немножко рановато. Видя, как ездит наша молодежь, многие из которых после получения прав думают, что они могут со всем справиться: и скорость превысить, и маневры резкие совершать, я считаю, что водительское удостоверение нужно выдавать людям более взрослым. С 18 лет – нормально», - отметил Юрков.

Ранее в Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет. Депутат Василий Власов обосновал предложение тем, что россияне с 16 лет уже могут получать официальное трудоустройство, переезжать для учебы в другие регионы и жить отдельно от родителей.