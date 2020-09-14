Сестра Ефремова раскрыла содержимое «передачки» актеру в СИЗО

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что он получил первую «передачку» в СИЗО.

Ее актеру доставил друг Евгений Митта, который живет поблизости. По словам Анастасии, из 30 разрешенных килограммов продуктов в месяц Митта передал пока три.

«Женя такой скрупулезный, сообщил, что он собрал на три: чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Все должно быть из магазинное, в упаковке, даже с чеками», - рассказала Анастасия в интервью изданию Starhit.

Ранее актер Владимир Долинский, имеющий погашенную судимость, дал совет своему коллеге Михаилу Ефремову. По его словам, Ефремову в тюрьме нужно оставаться тем, кто он есть и каким его знают.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров.