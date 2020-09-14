Трассу под Ростовом засыпало пивом после аварии с фурой

Вблизи Ростова-на-Дону на трассе М-4 Дон произошло ДТП с фурой, перевозившей пиво. В результате аварии у грузового автомобиля разорвалась боковая часть, и содержимое кузова оказалось на дороге.

Причиной происшествия стало лопнувшее колесо грузовика, из-за которого водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на трассе, повредив машину.

На снимках, опубликованных в Сети, видно, что область проезжей части оказалась завалена огромным количеством упаковок с пивом. Как сообщили очевидцы, один из двигающихся по дороге автомобилей «поскользнулся» и въехал в область скопления рассыпавшегося груза. Инцидент обошелся без последствий.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

В результате случившегося никто не пострадал. На место были направлены полицейские. Движение транспорта на трассе было временно переведено на одну полосу для двух направлений.