Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает Sputnik Беларусь, борт №1 вылетел из страны и направился в Сочи, где сегодня, 14 сентября, состоятся переговоры в формате «один на один» лидеров двух стран.

По информации агентства БелТА, Путин и Лукашенко обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, тематику союзных отношений, международную проблематику и другие вопросы.