МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

В Министерстве внутренних дел РФ подготовили инициативу, которая предполагает введение фиксированного авансового платежа для мигрантов, приезжающих с целью работы в Российской Федерации. Согласно предложению, работодатели при приеме гражданина иностранного государства на работу должны будут ввести его данные в единую электронную базу - то есть оформить на потенциального нового работника электронный патент.

При этом сам работодатель, который решил привлечь иностранную рабочую силу, также должен зарегистрироваться в специальном реестре - списке компаний, которые имеют право нанимать на работу иностранцев (РРПИРС). В проекте закона также предлагается отразить условия, при которых граждан иностранных государств будут зачислять в штат российских компаний: размер зарплаты данной категории сотрудников должен соответствовать среднему уровню заработка в регионе, кроме того у них не должно быть неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.

Как пишет РИА Новости, мигранты в случае официального приема на работу в течение 15 дней должны будут уплатить налог НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. Если новые работники откажутся это сделать, им могут не только отказать в трудоустройстве, но и вообще запретить на уровне властей работать в России, вплоть до депортирования из страны.

Документ также предполагает, что для иностранцев будут выпущены ID-карты с персональными данными, в которых будут зафиксированы их отпечатки пальцев, снятые перед въездом в Россию. А также будет создан реестр недобросовестных лиц и организаций, приглашающих зарубежных работников в свои компании.