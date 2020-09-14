Судимый актер Долинский дал совет Ефремову о тюрьме

Актер Владимир Долинский, имеющий погашенную судимость, дал совет своему коллеге Михаилу Ефремову.

По словам Долинского, Ефремову нужно быть тем, кто он есть и каким его знают, - «достойным мужиком». Он также назвал ужасной трагедией гибель в ДТП Сергея Захарова, но сказал, что произошедшее было «непредумышленным преступлением».

«Там не имеет значения - актер, не актер. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение», - сказал Долинский в эфире телеканала НТВ.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров.