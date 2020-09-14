В Роскачестве рассказали, какие SMS нельзя открывать

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, какие SMS никогда нельзя открывать.

По ее словам, к ним относятся сообщения о якобы пропущенном MMS с подозрительной ссылкой. Также злоумышленники рассчитывают, что человек кликнет по такому сообщению случайно при его появлении в push-окне смартфона.

По мнению эксперта, любые обезличенные сообщения в восторженных тонах, а также обещания неожиданного выигрыша - это всегда происки мошенников. На них опасно обращать внимание. Слова специалиста передает агентство «Прайм».