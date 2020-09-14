Названы самые полезные способы употребления томатов

В китайском сегменте Интернета рассказали, каким образом следует употреблять помидоры так, чтобы получать от них максимально возможную пользу для организма.

Некоторые вещества, содержащиеся в томатах, способствуют профилактике развития определенных онкологических заболеваний и благотворно влияют на кожу. Кроме того, этот продукт богат витаминами Е и С и антиоксидантами.

Пользователь платформы Sohu объяснил, что полезные свойства помидоров усиливаются после термической обработки. Он отметил, что этот факт известен далеко не всем людям, и многие ошибочно предполагают, что в сыром виде томаты употреблять более предпочтительно.

Усилить антиоксидантные свойства ликопина в помидорах можно также добавив к ним масло.

Единственным минусом термообработки является то, что в ее результате в томатах разрушается витамин С, так что тем, кто целенаправленно хочет пополнить его запас в организме, стоит есть сырые овощи, не снимая с них кожуру.