Врач рассказал о первых симптомах рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, врач Роман Темников перечислил ранние признаки рака крови.

Специалист посоветовал пройти обследование при таких симптомах, как головные боли и головокружения, плохой аппетит, повышение температуры без причин, слабость и усталость, частые инфекции.

По словам Темникова, на поздних стадиях заболевание может проявляться уже тахикардией, появлением синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей. Он также добавил, что диагностировать лейкозы на ранних стадиях действительно сложно.

«Как правило, заболевание выявляют на медицинских профосмотрах или когда больной обращается к врачу по какой-то другой причине», - отметил Темников, пишет «Комсомольская правда».

Также, по словам онколога, специалиста должны насторожить изменения в формуле крови пациента. В основном наличие большого числа незрелых элементов на фоне пониженного объема тромбоцитов и эритроцитов.

Ранее американские ученые заявили, что мутации генов IDH2 и SRSF2 приводят к лейкозу. Такие мутации мешают созреванию клеток костного мозга в эритроциты и лейкоциты, которые необходимы больному для выздоровления.