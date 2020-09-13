Крыша уничтожена: кадры последствий крупного пожара в Краснодаре

В Краснодаре ликвидировали крупный пожар в многоэтажном жилом доме. МЧС России опубликовало видео с места происшествия с последствиями возгорания.

На кадрах, снятых с квадрокоптера, видно, что у здания обгорела практически вся кровля.

Возгорание произошло в ночь на воскресенье на улице Российской. На момент локализации пожара огонь охватил уже 4400 квадратных метров. Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности.

Из горящего здания эвакуировали 300 человек, о погибших и пострадавших в результате инцидента не сообщалось. По предварительной информации, возгорание началось с седьмого этажа дома из-за неосторожного обращения с огнем. Вскоре огонь перекинулся на самый верхний, восьмой этаж здания и кровлю.